34-летний брянец напал на знакомого и отобрал деньги и карты

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-19T17:38:09+03:00

По словам задержанного, похищенные у знакомого деньги он потратил, а банковские карты выбросил. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Теперь горожанину грозит до семи лет колонии

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34-летнего жителя Брянска задержали по подозрению в грабеже.

По версии следствия, злоумышленник избил подвыпившего знакомого и отобрал у него тысячу рублей, а также банковские карты.

33-летний заявитель рассказал полицейским, что встретил знакомого, которого не видел давно, и решил «обмыть» встречу.

Во дворе дома дворе, мужчины выпили бутылку алкоголя. В какой-то момент собеседник отозвал потерпевшего за угол и несколько раз его ударил.

Пока подвыпивший приятель приходил в себя, злоумышленник быстро обыскал карманы,забрав деньги и карты.

За два дня полицейские нашли предполагаемого преступника. Им оказался уже судимый 34-летний местный житель, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По словам задержанного, похищенные у знакомого деньги он потратил, а банковские карты выбросил.

Теперь горожанину грозит до семи лет колонии за грабеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU