34-летний брянец напал на знакомого и отобрал деньги и карты
34-летнего жителя Брянска задержали по подозрению в грабеже.
По версии следствия, злоумышленник избил подвыпившего знакомого и отобрал у него тысячу рублей, а также банковские карты.
33-летний заявитель рассказал полицейским, что встретил знакомого, которого не видел давно, и решил «обмыть» встречу.
Во дворе дома дворе, мужчины выпили бутылку алкоголя. В какой-то момент собеседник отозвал потерпевшего за угол и несколько раз его ударил.
Пока подвыпивший приятель приходил в себя, злоумышленник быстро обыскал карманы,забрав деньги и карты.
За два дня полицейские нашли предполагаемого преступника. Им оказался уже судимый 34-летний местный житель, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
По словам задержанного, похищенные у знакомого деньги он потратил, а банковские карты выбросил.
Теперь горожанину грозит до семи лет колонии за грабеж.
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ИСТОЧНИК KP.RU