Брянским заключенным пытались передать 398 мобильников и 17 литров алкоголя

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-19T17:17:03+03:00

Такие итоги подвели за полгода работы в УФСИН

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В УФСИН по Брянской области подвели итоги работы за первые полгода 2019-го. На данный момент в местах лишения свободы содержат больше 5,3 тысячи человек.

Некоторым из них родственники проносили запрещенные посылки. Всего за полгода сотрудники колоний изъяли 398 мобильников, 1,3 тысячи рублей, 14,5 грамма наркотиков, 16,9 литра алкоголя.

За передачу запрещенных предметов осужденным 38 человек привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU