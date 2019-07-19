В Брянске заметили свадьбу на фурах
Грузовые машины разъезжают по центру города
Участников шествия могут привлечь к административной ответственности. Фото: vk.com, "Подслушано Брянск"
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В Брянске заметили необычный свадебный кортеж. Фотографии украшенных фур на проспекте Ленина выложили в соцсетях в пятницу, 19 июля.
В комментариях одни горожане отметили оригинальную идею. Вторые пожелали молодоженам счастья. Другие же брянцы засомневались, как грузовые машины вспустили в центр города.
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ИСТОЧНИК KP.RU