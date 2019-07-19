Брянцам вернули долги по зарплате на 57, 5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-19T14:44:47+03:00

Такие данные приводят в Росстате

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Жителям Брянской области погасили долги по зарплате на сумму в 57,5 миллиона рублей. Такие данные приводят в Росстате.

К 1 июля предприятие-банкрот еще не выплатило деньги 91 работнику. Долг фирмы составляет 2,7 миллиона рублей.

- В этом году прошла 281 проверка исполнения законодательства об оплате труда, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Выявили почти 1,7 тысячи нарушений закона. 146 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 134 - к административной. Также правоохранители завели 12 уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU