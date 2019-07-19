СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-19T14:34:05+03:00

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников внес в Государственную Думу законопроект, снижающий ставку по налогу на недвижимость малых и средних предприятий с 2-х до 0,5%.

Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс, размещен в электронной базе данных палаты.

- Этот законопроект появился в связи с многочисленными обращениями ко мне представителей малого и среднего бизнеса. Прямо поток писем шел из регионов, включая Брянскую область.

Государство предпринимает интенсивные усилия, чтобы создать условия для развития малого и среднего предпринимательства.

Правда, порой усилия эти настолько мощны, что нередко малый бизнес говорит, что государство прямо-таки душит его в объятиях, отчего, в конце концов, он вообще может помереть!

Одновременно государство зачастую принимает законы, противоречащие благим намерениям по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, серьезным ударом по малому и среднему бизнесу стал налог на имущество, который он платит и который рассчитывается из кадастровой стоимости. Нет, государство же все-таки беспокоится о малом и среднем бизнесе, поэтому оно решило, что этот налог на недвижимость не должен превышать 2% в год. Но 2% ежегодно – это тоже очень много! И если даже крупные предприятия стонут, но все-таки платят благодаря своим объемам и мощности, то для малого бизнеса такое неподъемно. Это, кстати, одна из причин массового закрытия малых и средних предприятий в последние годы.

Уж если государство провозгласило и, в общем-то, реализует политику поддержки малого и среднего бизнеса, то, наверное, такая политика должна быть последовательна.

В связи с этим и предлагается ограничить верхний порог налога на недвижимость малых и средних предприятий и сделать его не выше 0,5%. При этом хочу обратить внимание, что речь идет не обо всех малых и средних предприятиях, а только о находящихся в специальном режиме налогообложения. Да, государство уже дало им определенные налоговые преференции, отнеся к особой категории спецрежимов. Но чтобы быть последовательным до конца, чтобы в полной мере реализовать политику поддержки малых и средних предприятий, не нужно резать курицу, несущую золотые яйца. Потому-то и предлагается спуститься с уровня в 2% на 0,5%.

Кстати, государство не декларирует, что размер налога должен быть строго 2%. По данным ФНС российскими субъектами ставка вводится в диапазоне от 0,5 до 2%. Однако испытывающие финансовые трудности субъекты устанавливают, как правило, верхнюю планку в 2%. Так, в 2019 году менее 2-х процентов установили лишь 19 регионов (в 2018 году таких было 26). Отсюда и предложение ограничить уровень налоговой ставки 0,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU