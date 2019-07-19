В Брянске осудили банду наркоторговцев

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-19T14:15:16+03:00

Шесть человек получили от 10 до 14 лет колонии

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В Бежицком районе Брянска осудили банду наркоторговцев.

В суде нашло подтверждение, что шесть горожан с июля 2017 -го по февраль 2018- го торговали амфетамином. Запрещенные вещества они сбывали через тайники.

В феврале 2018-го деятельность банды раскрыли. Ее участников задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Пять мужчин и девушка получили от 10 до 14 лет колонии со штрафами от 100 до 250 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU