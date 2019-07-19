В Брянске осудили банду наркоторговцев
Шесть человек получили от 10 до 14 лет колонии
Банду накрыли в феврале 2018-го.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Бежицком районе Брянска осудили банду наркоторговцев.
В суде нашло подтверждение, что шесть горожан с июля 2017 -го по февраль 2018- го торговали амфетамином. Запрещенные вещества они сбывали через тайники.
В феврале 2018-го деятельность банды раскрыли. Ее участников задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Пять мужчин и девушка получили от 10 до 14 лет колонии со штрафами от 100 до 250 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU