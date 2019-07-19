Школу на старом аэропорту в Брянске откроют к 1 сентября следующего года
Ход работ проинспектировал глава города
Школа будет рассчитана 1225 мест. Фото: vk.com, Александр Хлиманков
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Самую большую школу в Брянске откроют к 1 сентября 2020 года. Образовательное учреждение на 1225 мест появится на старом аэропорту. Ход работ проинспектировал глава города Александр Хлиманков, о чем он рассказал на своей страничке в социальных сетях.
Здание поделили на четыре секции: в двух из них уже завершили армирование и бетонирование колонн, пилонов, лестниц первого этажа. В двух других - эти работы продолжаются.
К слову, всего на строительство школы потратят 685 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU