В Брянске на улице Красноармейской водитель иномарки протаранил забор
Кадры с места ДТП появились в социальных сетях
После ДТП автомобилист вышел из искореженной машины и удалился. Фото: "Брянский водитель"
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В Брянске сняли на фото и видео неадекватное поведение водителя, который снес забор на улице Красноармейской.
По словам автора кадров, автомобилист маневрировал на дороге, но в какой-то момент потерял управление.
После ДТП водитель вышел из искореженной машины и удалился.
Горожане просят провести дополнительную проверку этого ДТП, так как некоторые пользователи увидели в виновнике аварии полицейского.
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ИСТОЧНИК KP.RU