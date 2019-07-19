В Брянске на улице Красноармейской водитель иномарки протаранил забор

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-19T12:34:41+03:00

После ДТП автомобилист вышел из искореженной машины и удалился. Фото: "Брянский водитель"

Кадры с места ДТП появились в социальных сетях

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В Брянске сняли на фото и видео неадекватное поведение водителя, который снес забор на улице Красноармейской.

По словам автора кадров, автомобилист маневрировал на дороге, но в какой-то момент потерял управление.

После ДТП водитель вышел из искореженной машины и удалился.

Горожане просят провести дополнительную проверку этого ДТП, так как некоторые пользователи увидели в виновнике аварии полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU