2019-07-18T18:28:44+03:00
Происшествия

За полгода в Брянской области совершили больше семи тысяч преступлений

Правоохранители отметили, что правонарушений стало больше
Мария Дедкова
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Общая раскрываемость преступлений составила 64,3 процента.Общая раскрываемость преступлений составила 64,3 процента.Фото: Иван ВИСЛОВ
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С начала года в Брянской области произошло больше семи тысяч преступлений. Правоохранители отмечают рост их количества в Унечском, Бежицком, Новозыбковском, Володарском, Гордеевском районах.

Убийств за полгода насчитали 26. 494 преступления связаны с наркотиками. Еще 57 преступлений совершили в сфере экологии.

Хищения чужого имущества составляют 46 процентов от всех зарегистрированных правонарушений. Краж насчитали 2225, грабежей – 125, разбоев – 16.

Общая раскрываемость преступлений составила 64,3 процента, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Это на один процент больше, чем за первые полгода 2018-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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