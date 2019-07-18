За полгода в Брянской области совершили больше семи тысяч преступлений
С начала года в Брянской области произошло больше семи тысяч преступлений. Правоохранители отмечают рост их количества в Унечском, Бежицком, Новозыбковском, Володарском, Гордеевском районах.
Убийств за полгода насчитали 26. 494 преступления связаны с наркотиками. Еще 57 преступлений совершили в сфере экологии.
Хищения чужого имущества составляют 46 процентов от всех зарегистрированных правонарушений. Краж насчитали 2225, грабежей – 125, разбоев – 16.
Общая раскрываемость преступлений составила 64,3 процента, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Это на один процент больше, чем за первые полгода 2018-го.
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ИСТОЧНИК KP.RU