До августа в Фокинском районе Брянска понизят напор воды
На водозаборе «Московский» пройдет ремонт
Ограничение будет действовать для жителей микрорайонов «Орловский» и «Мясокомбинат».Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Фокинском районе Брянска с 22 июля по 1 августа понизят напор воды. Ограничение будет действовать для жителей микрорайонов «Орловский» и «Мясокомбинат», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Оно связано с проведением планово-ремонтных работ на водозаборе «Московский».
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ИСТОЧНИК KP.RU