До августа в Фокинском районе Брянска понизят напор воды

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-18T15:59:28+03:00

Ограничение будет действовать для жителей микрорайонов «Орловский» и «Мясокомбинат». Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Фокинском районе Брянска с 22 июля по 1 августа понизят напор воды. Ограничение будет действовать для жителей микрорайонов «Орловский» и «Мясокомбинат», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Оно связано с проведением планово-ремонтных работ на водозаборе «Московский».

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ИСТОЧНИК KP.RU