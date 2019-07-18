2019-07-18T15:59:28+03:00
Общество

До августа в Фокинском районе Брянска понизят напор воды

На водозаборе «Московский» пройдет ремонт
Мария Дедкова
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Ограничение будет действовать для жителей микрорайонов «Орловский» и «Мясокомбинат».Ограничение будет действовать для жителей микрорайонов «Орловский» и «Мясокомбинат».Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Фокинском районе Брянска с 22 июля по 1 августа понизят напор воды. Ограничение будет действовать для жителей микрорайонов «Орловский» и «Мясокомбинат», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Оно связано с проведением планово-ремонтных работ на водозаборе «Московский».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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