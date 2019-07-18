2019-07-18T14:48:53+03:00
Происшествия

На трассе в Климовском районе опрокинулась легковушка

По предварительной информации, 25-летняя автомобилистка не справилась с управлением
Мария Дедкова
Поделиться:
В ДТП пострадал 27-летний пассажир иномарки. Фото: УГИБДД по Брянской областиВ ДТП пострадал 27-летний пассажир иномарки. Фото: УГИБДД по Брянской области
Изменить размер текста:

На 37-м километре «Стародуб-Климово» произошло ДТП. Здесь около четырех часов дня в среду, 17 июля, перевернулась иномарка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летняя автомобилистка за рулем «Ниссан Альмерра» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, где опрокинулась.

В ДТП пострадал 27-летний пассажир иномарки. Молодого человека с вывихом плеча, ссадинами голени и лица осмотрели медики и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске появится сквер имени Александра Волкова
В Брянской области закроют переезд на станции Клюковники
Жительница Брянска похвасталась рукопожатием с президентом
Увековечить имя Почетного гражданина Брянска
В Брянске у телецентра мотоциклист врезался в легковой автомобиль
Итоги Государственной аттестации выпускников
В Брянске нашли пропавшего 82-летнего пенсионера
О текущих и капитальных ремонтах образовательных учреждений
В Брянске пройдет блиц-фестиваль, посвященный дню шахмат
Суземских чиновников заставили заняться мусорными площадками
В Гордеевском районе от школьников требовали справки о судимости
Жители Дятькова рискуют жизнью, перелезая под вагонами
В Брянской области до участия в выборах допустили шесть политических партий
В центре Дятькова без суда не могли отремонтировать дорогу
В парке «Юность» установили скульптуру Змея Горыныча
В Дятькове прошел сильный ливень с градом
В Брянске изменилось расписание автобуса №37
На брянском заводе утилизировали девять тонн белорусской говядины
Воронежский институт высоких технологий приглашает на обучение
В Брянске росгвардейцы спасли мужчину от возможной гибели на мосту