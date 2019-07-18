На трассе в Климовском районе опрокинулась легковушка

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-18T14:48:53+03:00

В ДТП пострадал 27-летний пассажир иномарки. Фото: УГИБДД по Брянской области

По предварительной информации, 25-летняя автомобилистка не справилась с управлением

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На 37-м километре «Стародуб-Климово» произошло ДТП. Здесь около четырех часов дня в среду, 17 июля, перевернулась иномарка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летняя автомобилистка за рулем «Ниссан Альмерра» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, где опрокинулась.

В ДТП пострадал 27-летний пассажир иномарки. Молодого человека с вывихом плеча, ссадинами голени и лица осмотрели медики и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU