На трассе в Климовском районе опрокинулась легковушка
По предварительной информации, 25-летняя автомобилистка не справилась с управлением
В ДТП пострадал 27-летний пассажир иномарки. Фото: УГИБДД по Брянской области
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На 37-м километре «Стародуб-Климово» произошло ДТП. Здесь около четырех часов дня в среду, 17 июля, перевернулась иномарка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 25-летняя автомобилистка за рулем «Ниссан Альмерра» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, где опрокинулась.
В ДТП пострадал 27-летний пассажир иномарки. Молодого человека с вывихом плеча, ссадинами голени и лица осмотрели медики и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU