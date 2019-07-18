В Брянской области закроют переезд на станции Клюковники

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-18T14:08:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области перекроют движение автотранспорта с 22 по 26 июля на переезде у станции Клюковники. Каждый день здесь с 9.00 до 17.00 будут проводить ремонтные работы, сообщает областная Госавтоинспекция.

Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU