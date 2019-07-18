2019-07-18T14:08:43+03:00
Общество

В Брянской области закроют переезд на станции Клюковники

Здесь пройдет плановый ремонт
Мария Дедкова
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Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.Фото: Анатолий ЯКИМОВ
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В Брянской области перекроют движение автотранспорта с 22 по 26 июля на переезде у станции Клюковники. Каждый день здесь с 9.00 до 17.00 будут проводить ремонтные работы, сообщает областная Госавтоинспекция.

Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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