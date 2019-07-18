В Брянске у телецентра мотоциклист врезался в легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-18T13:07:27+03:00

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У телецентра в Брянске произошло ДТП. Около 11.30 17 июля в дежурную часть Госавтоинспекции из медучреждения поступило сообщение, что к ним с ушибом ноги обратился 28-летний горожанин. Он пояснил, что травму получил днем ранее на проспектке Станке Димитрова.

По предварительной информации, пострадавший был водителем мотоцикла «Сузуки ДЛ 1000A», который столкнулся с «Фольксвагеном Туаре», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU