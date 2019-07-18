Жители Дятькова рискуют жизнью, перелезая под вагонами

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-18T11:39:48+03:00

По словам горожан, они вынуждены ждать почти час открытия прохода

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Жители Дятькова почти каждый день рискуют жизнью. Горожане вынуждены перелезать под вагонами. Об этом жители Дятькова рассказали в социальных сетях.

Перелезают люди, как пишут в комментариях потому, что в течение 50 минут должны стоять и ждать, пока откроют проход.

- Мы вчера детей грудничков перетаскивали, это просто кошмар, - пишет под фотографиями одна из горожанок. - Я звонила в администрацию по этому поводу, сказали пишите заявление.

Жители Дятькова просят решить этот вопрос, пока на железнодорожных путях не случилась трагедия.

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ИСТОЧНИК KP.RU