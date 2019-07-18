Жители Дятькова рискуют жизнью, перелезая под вагонами
Жители Дятькова почти каждый день рискуют жизнью. Горожане вынуждены перелезать под вагонами. Об этом жители Дятькова рассказали в социальных сетях.
Перелезают люди, как пишут в комментариях потому, что в течение 50 минут должны стоять и ждать, пока откроют проход.
- Мы вчера детей грудничков перетаскивали, это просто кошмар, - пишет под фотографиями одна из горожанок. - Я звонила в администрацию по этому поводу, сказали пишите заявление.
Жители Дятькова просят решить этот вопрос, пока на железнодорожных путях не случилась трагедия.
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ИСТОЧНИК KP.RU