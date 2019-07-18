2019-07-18T10:32:20+03:00
Общество

В Дятькове прошел сильный ливень с градом

Молния попала в дом
Мария Дедкова
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Фотографии непогоды местные жители выкладывали в соцсетях. Фото: "Подслушано Дятьково"Фотографии непогоды местные жители выкладывали в соцсетях. Фото: "Подслушано Дятьково"
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В среду, 17 июля, в Дятькове прошел сильный ливень с грозой. Позже на город обрушился град. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Вода затопила улицы города. Град побил урожаи местных жителей. По словам горожан, молния попала в один из домов. Произошел пожар.

К слову, в Дятьковский район недавно уже пострадал от непогоды. В поселке Ивот в июне прошел град размером с перепилиное яйцо. Тогда пострадали не сколько автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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