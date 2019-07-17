В холодильнике автобуса из Украины брянские таможенники нашли четыре миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-17T16:29:58+03:00

По словам иностранца, на эти деньги он собирался купить квартиру в России. Фото: пресс-служба Брянской таможни

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На брянской границе задержали автобус, следующий из Украины. В холодильнике таможенники обнаружили четыре миллиона рублей.

Автобус проходил досмотр в пункте пропуска Новые Юрковичи. Водитель рассказал, что за эти деньги он собирался купить квартиру в России, но задекларировать средства забыл.

- Без письменного декларирования перемещать через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным транспортом можно наличные на сумму не более 10 тысяч долларов США, - пояснил начальник таможенного поста МАПП Новые Юрковичи Павел Харитонов. - Если норма превышена, то нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и дополнительный формуляр «Декларация наличных денег и денежных инструментов.

Но иностранец этого не сделал, на него завели уголовное дело по статье "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере".

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ИСТОЧНИК KP.RU