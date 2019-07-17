2019-07-17T15:59:54+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Советской столкнулись две легковушки

ДТП произошло около трех часов дня в среду, 17 июля
Мария Дедкова
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У одной из машин оказалось смята задняя дверь.У одной из машин оказалось смята задняя дверь.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске на улице Советской столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно транспортное происшествие произошло около трех часов дня в среду, 17 июля.

На перекрестке у пешеходного перехода один из автомобилистов не пропустил другого и произошло столкновение. У одной из машин оказалось смята задняя дверь.

Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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