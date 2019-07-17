В Брянске на улице Ульянова задержали пьяного автомобилиста
В Брянске ранним утром 14 июля на улице Ульянова поймали пьяного автомобилиста.
Внимание сотрудников полиции привлекли подозрительные маневры ВАЗа-2109.
- По характерным признакам сотрудники Госавтоинспекции предположили наличие у 29-летнего водителя алкогольное опьянение, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. На мужчину составили административный протокол.
Как выяснилось во время проверки, раньше горожанина уже привлекали к административной ответственности за такое же преступление. Теперь автомобилиста привлекут к уголовной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU