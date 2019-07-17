В Брянске напротив школы №11 образовалась свалка отходов
Кучу мусора сфотографировали местные жители
На свалку пожаловались местные жители. Фото: vk.com, Роман Ермаков
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В Брянске возле школы №11 образовалась большая свалка отходов.На это пожаловались местные жители. Они сфотографировали кучи мусора на улице 22-го Съезда КПСС.
В комментариях свалку приписали жителям близлежащих домов частного сектора, которым лень донести мусор до урны.
Прокуратура оперативно провела проверку. Главе Бежицкой районной администрации внесли представление, потребовав устранить нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU