2019-07-17T15:33:00+03:00
Общество

В Брянске напротив школы №11 образовалась свалка отходов

Кучу мусора сфотографировали местные жители
Мария Дедкова
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На свалку пожаловались местные жители. Фото: vk.com, Роман ЕрмаковНа свалку пожаловались местные жители. Фото: vk.com, Роман Ермаков
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В Брянске возле школы №11 образовалась большая свалка отходов.На это пожаловались местные жители. Они сфотографировали кучи мусора на улице 22-го Съезда КПСС.

В комментариях свалку приписали жителям близлежащих домов частного сектора, которым лень донести мусор до урны.

Прокуратура оперативно провела проверку. Главе Бежицкой районной администрации внесли представление, потребовав устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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