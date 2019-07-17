2019-07-17T15:01:51+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшего Стефана Копачева

82-летний пенсионер дезориентирован
Мария Дедкова
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Родственники просят помочь в поисках Стефана Копачева, так как он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" БрянскРодственники просят помочь в поисках Стефана Копачева, так как он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск
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В Брянске ищут пропавшего пенсионера Стефана Копачева. Пожилой мужчина ушел из дома рано утром 17 июля в неизвестном направлении, сообщают волонтеры "Лиза Алерт" Брянск".

Родственники просят помочь в поисках Стефана Копачева, так как он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Пенсионер страдает потерей памяти.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы, светло-зеленые глаза, отсутствует часть зубов.

Был одет в голубую жилетку-плащевку, темно-серую клетчатую рубашку, темно-синие брюки и камуфляжную кепку. Обут - в светло-коричневые сандалии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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