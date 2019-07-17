В Клинцах внезапно скончался 16-летний подросток
По предварительным данным, парень умер от проблем с сердцем
По словам знакомых парня, он только окончил 11-й класс, отлично сдал ЕГЭ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Клинцов опечалила внезапная гибель 16-летнего выпускника. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.
По словам знакомых парня, он только окончил 11-й класс, отлично сдал ЕГЭ.
По предварительным данным, юноша умер из-за проблем с сердцем.
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ИСТОЧНИК KP.RU