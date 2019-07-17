В Клинцах внезапно скончался 16-летний подросток

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-17T10:51:04+03:00

По словам знакомых парня, он только окончил 11-й класс, отлично сдал ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, парень умер от проблем с сердцем

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Жителей Клинцов опечалила внезапная гибель 16-летнего выпускника. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам знакомых парня, он только окончил 11-й класс, отлично сдал ЕГЭ.

По предварительным данным, юноша умер из-за проблем с сердцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU