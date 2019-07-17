Жители Путевки остались без газа

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-17T10:41:29+03:00

Управляющая компания не заключила договор с газовиками

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Жители поселка Путевка остались без газа. Причиной этого стали долги котельной.

Поставку газа прекратили по инициативе управляющей компании «Путевка», задолжавшей почти восемь миллионов рублей.

- Учредитель ООО «УК «Путевка» создал новое юридическое лицо, которому котельная передана в аренду, - говорят в пресс-службе компании-поставщика голубого топлива. - Руководителем двух фирм является одно и то же лицо. Последняя с поставщиком газа договор не заключила.

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ИСТОЧНИК KP.RU