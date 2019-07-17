«Динамо-Брянск» обыграло саратовский «Сокол» в первом матче сезона
Игра закончилась со счетом 1:0
Единственный гол за всю игру на 35-й минуте забил брянец Сергей Цуканов.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Брянские футболисты с победы начали новый сезон. В Саратове сине-белые обыграли местную команду «Сокол». Матч прошел во вторник, 16 июля, на стадионе «Локомотив».
Единственный гол за всю игру на 35-й минуте забил брянец Сергей Цуканов. Соперники не смогли за весь матч отыграться.
Итог встречи 1:0.
Следующую игру «динамовцы» проведут на своем поле 24 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU