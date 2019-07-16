2019-07-16T17:49:09+03:00
Общество

Прокуратура: В Новозыбкове нет площадок для мусора

Правоохранители потребовали от администрации их оборудовать
Мария Дедкова
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В Новозыбкове прокуратура не досчиталась площадок для мусора.

- В городе отсутствуют специально отведенные места для накопления твердых коммунальных отходов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Здесь применяется бестарный способ сбора отходов, однако этого недостаточно, что приводит к образованию несанкционированных свалок.

Прокурор обратился в суд с иском к Новозыбковской городской администрации, потребовав оборудовать специальные площадки и составить их схему.

Суд иск правоохранителя удовлетворил.

Решение в законную силу пока не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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