Брянцам показали, как будет выглядеть обновленный фонтан в Круглом сквере
Его проект изготовили специально для нашего города
Работы в Круглом сквере должны закончить осенью.Фото: vk.com, Александр Хлиманков
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В Брянске продолжается ремонт в сквере Карла Маркса. Проект благоустройства не предполагает значительных изменений. Большие преобразования ждут лишь фонтан, который стоит в центре сквера. Он станет светодинамическим.
Как будет выглядеть фонтан, рассказал глава города Александр Хлиманков. На своей страничке в социальных сетях он показал проект водного сооружения. По словам градоначальника, эскиз фонтана индивидуальный и изготовлен специально для Брянска.
Напомним, работы в Круглом сквере должны закончить осенью.
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ИСТОЧНИК KP.RU