Средний балл ЕГЭ у брянских выпускников оказался выше общероссийского

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-16T13:39:09+03:00

В этом году 89 человек смогли набрать высший балл. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянской области подвели итоги ЕГЭ-2019. Средний балл брянских выпускников оказался выше, чем по всей стране.

- Досрочный и основной периоды ЕГЭ прошли в Брянской области на высоком организационном уровне, без нарушений и технологических сбоев, - рассказала директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова. - В досрочный период 100 баллов по химии набрал 1 участник ЕГЭ. От 80 до 100 баллов набрали 82 человека. Всего на участие в ЕГЭ-2019 в основной период было зарегистрировано 5876 человек, которые выбрали в среднем по четыре экзамена.

Результаты по всем предметам оказались сопоставимы с результатами прошлого года. А средний балл выше среднего балла по России, что говорит о стабильности работы системы образования Брянской области, подчеркнули в правительстве области.

В этом году 89 человек смогли набрать высший балл. Больше всего стобалльников по русскому языку - 42.

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ИСТОЧНИК KP.RU