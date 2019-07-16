В Гордеевке пьяным за рулем поймали 89-летнего пенсионера
89-летнего жителя Гордеевского района осудили за пьяную езду.
3 мая сотрудники дорожно-постовой службы обратили внимание на неадекватное поведение водителя автомобиля «Ауди 80» в селе Творишино.
- После остановки транспортного средства выяснилось, что автомобилем управлял местный житель, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Раньше его уже лишили прав за пьяную езду. Освидетельствование на месте показало алкоголь в крови пенсионера. От освидетельствования в медицинском учреждении пожилой мужчина отказался.
С учетом возраста суд назначил виновному наказание - штраф в 30 тысяч рублей и еще на год лишение прав.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU