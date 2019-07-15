2019-07-15T18:18:19+03:00
Спорт

Брянские спортсменки разыграли кубок области по волейболу

Турнир прошел на днях
Мария Дедкова
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Кубок разыгрывали среди женских команд.Кубок разыгрывали среди женских команд.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области разыграли кубок по волейболу. Соревнования прошли на днях на центральном городском пляже в Бежице.

Кубок разыгрывали среди женских команд, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Победителями оказались Екатерина Бакшеева и Анна Ломакина, представляющие спортивную школу «Торпедо».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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