2019-07-15T15:17:21+03:00
Общество

Брянский инженер-самоучка собрал плавающий вездеход

На создание машины мужчина потратил три года
Мария Дедкова
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Название своей машине мастер пока еще не придумал. Скриншот с видео vk.com, Наша страна РоссияНазвание своей машине мастер пока еще не придумал. Скриншот с видео vk.com, Наша страна Россия
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Брянский инженер-самоучка собрал из подручных материалов плавающий вездеход. Об изобретении умельца рассказали в социальных сетях. На создание уникальной машины Игорь Изотов потратил три года.

Название своей машине мастер пока еще не придумал. Но уже провел первое испытание, и оно оказалось успешным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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