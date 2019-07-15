Брянский инженер-самоучка собрал плавающий вездеход
На создание машины мужчина потратил три года
Название своей машине мастер пока еще не придумал. Скриншот с видео vk.com, Наша страна Россия
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Брянский инженер-самоучка собрал из подручных материалов плавающий вездеход. Об изобретении умельца рассказали в социальных сетях. На создание уникальной машины Игорь Изотов потратил три года.
Название своей машине мастер пока еще не придумал. Но уже провел первое испытание, и оно оказалось успешным.
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ИСТОЧНИК KP.RU