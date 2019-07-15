2019-07-15T14:35:58+03:00
Общество

В Новозыбкове добровольцы обустроили пляж

Местные жители убрали мусор и построили новые лавочки
Мария Дедкова
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Добровольцы управились за два дня. Фото: vk.com, Новозыбков AutoClubДобровольцы управились за два дня. Фото: vk.com, Новозыбков AutoClub
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Жители Новозыбкова своими силами обустроили детский пляж. О деле добровольцев рассказали в социальных сетях в воскресенье, 14 июля.

Новозыбковцы убрали мусор, сколотили новые скамейки и лавочки, завезли песок.

- Все это сделали силами десятка человек, - пишут добровольцы. - Приятно было видеть в своих рядах 14-летнего молодого человека, которому не безразлична данная ситуация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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