На парковке у автовокзала в Брянске сбили 10-летнего школьника

СЕГОДНЯ 19:34 2019-07-14T19:37:34+03:00

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На парковке у автовокзала в Брянске произошло ДТП. Около 14.30 в субботу, 13 июля, здесь сбили 10-летнего школьника.

Мальчик обратился в травмпункт Бежицкого района с переломо ноги. Затем его отправили в Брянскую областную больницу.

Школьник пояснил, что травмы получил в ДТП.

- 29-летняя автомобилистка за рулем "Форд Фокус" ехала со стороны улицы Красноармейской в сторону проспекта Станке-Димитрова, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Женщина сбила выбежавшего из-за стоящего справа автомобиля 10-летнего пешехода. По факту автоаварии проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU