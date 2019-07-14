На карачевском предприятии скрыли долги по зарплате

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-14T15:34:20+03:00

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Карачевский горводоканал скрыл долги по зарплате от статслужбы.

К такому выводу пришла прокуратура после проверки.

- По закону о ведении государственной статистики предприятие при наличии просроченной задолженности по заработной плате должно было предоставить данные сведения в региональное Управление федеральной службы по государственной статистики, -рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но по состоянию на 1 июня предприятие этого не сделало.

За это директора горводоканала оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU