2019-07-14T14:56:32+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в автоварии в Клинцовском районе

ДТП произошло рано утром 13 июля
Мария Дедкова
Поделиться:
Четырех человек госпитализировали.Четырех человек госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

На трассе в Клинцовском районе произошло крупное ДТП. Утром около 6.20 13 июля столкнулись две иномарки, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 34-летний водитель за рулем "Ауди A8" врезался в двигавшийся впереди "Рено" под управлением 48-летнего водителя.

В автоаварии пострадали пять человек. У 34-летний водителя диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У его 51-летней спутницы - черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 60-летний пассажир "Рено" получил тяжелую травму головы и впал в кому. 43-летний мужчина из этого же автомобиля также получил травму головы и сотрясение мозга. Всех их госпитализировали.

У 48-летнего водителя диагностировали перелом позвонка и ушиб грудной клетки. Медики осмотрели пострадавшего, оказали ему помощь и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В брянском театре кукол перекладывают плитку
На карачевском предприятии скрыли долги по зарплате
В Брянской области построят геномный ценр
Стали известны подробности страшного ДТП в Навлинском районе
В Мглинском районе водитель иномарки насмерть сбил 18-летнюю девушку
Брянская фирма задолжала работникам около двух миллионов рублей
На улице Романа Брянского посреди двора поставили ворота
В выставке «День брянского поля-2019» поучаствовали 250 компаний
В Сельцо отремонтируют сквер
В Брянске просроченной колбасой из гипермаркета отравились женщина и ребенок
В Брянске на улице Пересвета столкнулись легковушка и микроавтобус
На брянской границе задержали 19 тонн нектарин
В Белых Берегах сбили мотоциклистку
В Брянской области выбрали лучшую добровольную пожарную команду
В Навлинском районе мотоциклист врезался в трактор
Соцсети: На трассе в Почепском районе в страшном ДТП погиб человек
В брянском театре драмы прошло закрытие театрального сезона
В Фокинском районе убрали незаконный ларек
15 июля в Брянске выберут парки и скверы для голосования на ремонт в 2020 году
В Климовском районе задержали нарушителя границы
У сквера Карла Маркса в Брянске могут навсегда запретить парковку
В Выгоничском районе открылась выставка «День брянского поля-2019»
В Брянске отпразднуют День огурца
В Брянской области продолжают искать пропавшего Андрея Винокурова
В лесу под Брянском снесут незаконную постройку
Жительница Новозыбкова обвинила ветеринаров в мучительной смерти собаки
Оштрафованную за танцы на Кургане Бессмертия жительницу Брянска вновь вызвали в полицию