Пять человек пострадали в автоварии в Клинцовском районе

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-14T14:56:32+03:00

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На трассе в Клинцовском районе произошло крупное ДТП. Утром около 6.20 13 июля столкнулись две иномарки, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 34-летний водитель за рулем "Ауди A8" врезался в двигавшийся впереди "Рено" под управлением 48-летнего водителя.

В автоаварии пострадали пять человек. У 34-летний водителя диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У его 51-летней спутницы - черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 60-летний пассажир "Рено" получил тяжелую травму головы и впал в кому. 43-летний мужчина из этого же автомобиля также получил травму головы и сотрясение мозга. Всех их госпитализировали.

У 48-летнего водителя диагностировали перелом позвонка и ушиб грудной клетки. Медики осмотрели пострадавшего, оказали ему помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU