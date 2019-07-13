В Брянске на улице Пересвета столкнулись легковушка и микроавтобус
В ДТП пострадала 37-летняя автомобилистка
37-летняя автомобилистка за рулем "Лады Приоры" при развороте не уступила дорогу.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске на улице Пересвета днем 12 июля произошло ДТП. Как говорят в областной Госавтоинспекции, около 13.35 здесь столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.
37-летняя автомобилистка за рулем "Лады Приоры" при развороте не уступила дорогу. Машина столкнулась с микроавтобусом "Форд" под управлением 52-летнего водителя.
В ДТП 37-летняя женщина. Она поранила голову.
Медики оказали пострадавшей помощь и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU