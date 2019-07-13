В Белых Берегах сбили мотоциклистку

СЕГОДНЯ 21:11 2019-07-13T21:11:00+03:00

ДТП произошло на улице Белобережской. Фото: УГИБДД по Брянской области

По предварительной информации, автомобилистка на иномарке не уступила дорогу женщине за рулем двухколесного транспорта

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В Белых Берегах под колеса иномарки угодила мотоциклистка. Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 12 июля, около 7.42 на улице Белобережской.

- 49-летняя автомобилистка за рулем "Киа Серато" при развороте не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом "Кавасаки",- рассказывают в УГИБДД по Брянско области. - В ДТП 39-летняя мотоциклистка получила ссадины обеих голеней, ушиб средней третье правого бедра и ушиб кисти.

Пострадавшей оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU