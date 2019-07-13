2019-07-13T20:25:16+03:00
Происшествия

В Навлинском районе мотоциклист врезался в трактор

Водителя двухколесного транспорта госпитализировали
Мария Дедкова
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Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
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На трассе в Навлинском районе столкнулис мотоцикл и трактор. Дорожно-транспортное происшествие произошло около в пятницу, 12 июля,в 15.00 на 391-м километре автодороги «Москва-Киев».

По предварительной информации, 39-летний мотоциклист на "Сузуки" не соблюдал дистанцию и врезался в трактор, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его с переломом ноги госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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