В Навлинском районе мотоциклист врезался в трактор

СЕГОДНЯ 20:25 2019-07-13T20:25:16+03:00

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На трассе в Навлинском районе столкнулис мотоцикл и трактор. Дорожно-транспортное происшествие произошло около в пятницу, 12 июля,в 15.00 на 391-м километре автодороги «Москва-Киев».

По предварительной информации, 39-летний мотоциклист на "Сузуки" не соблюдал дистанцию и врезался в трактор, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его с переломом ноги госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU