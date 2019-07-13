В брянском театре драмы прошло закрытие театрального сезона

СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-13T18:41:48+03:00

Театр ушел на каникулы с 12 июля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Стало известно имя лауреата гранта «Лучший в профессии»

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12 июля в Брянском областном театре драмы имени Алексея Толстого прошла торжественная церемония закрытия 93-го театрального сезона.

Артисты провели презентацию премьерных спектаклей сезона. Также на сцене подвели итоги года.

- Этот театральный сезон совпал с годом театра в России и был полон премьер и интересных творческих проектов, - рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области. - Это пять новых спектаклей, гастрольные проекты в Гомеле, Москве, Орле, Перми, Смоленске.

К слову, важным событием этого года стал международный славянский фестиваль «Театр+».

22 театра показали 27 спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики. Постановки фестиваля посетили больше 20 тысяч зрителей.

По традиции на закрытии театрального сезона отличившему сотруднику театра вручили сертификат на получение гранта «Лучший в профессии». В этот раз его обладателем стал заведующий постановочной частью Александр Жигалин.

Затем гостям праздника показали спектакль «Маскарад». Его премьера прошла как раз на фестивале «Театр+». Жюри отметило в номинации «Лучшая роль второго плана» актера Михаила Кривоносова.

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ИСТОЧНИК KP.RU