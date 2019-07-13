В брянском театре драмы прошло закрытие театрального сезона
12 июля в Брянском областном театре драмы имени Алексея Толстого прошла торжественная церемония закрытия 93-го театрального сезона.
Артисты провели презентацию премьерных спектаклей сезона. Также на сцене подвели итоги года.
- Этот театральный сезон совпал с годом театра в России и был полон премьер и интересных творческих проектов, - рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области. - Это пять новых спектаклей, гастрольные проекты в Гомеле, Москве, Орле, Перми, Смоленске.
К слову, важным событием этого года стал международный славянский фестиваль «Театр+».
22 театра показали 27 спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики. Постановки фестиваля посетили больше 20 тысяч зрителей.
По традиции на закрытии театрального сезона отличившему сотруднику театра вручили сертификат на получение гранта «Лучший в профессии». В этот раз его обладателем стал заведующий постановочной частью Александр Жигалин.
Затем гостям праздника показали спектакль «Маскарад». Его премьера прошла как раз на фестивале «Театр+». Жюри отметило в номинации «Лучшая роль второго плана» актера Михаила Кривоносова.
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ИСТОЧНИК KP.RU