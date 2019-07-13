2019-07-13T09:25:46+03:00
Общество

Жительница Новозыбкова обвинила ветеринаров в мучительной смерти собаки

По словам горожанки, специалисты не сумели вовремя оказать помощь заболевшему псу
Мария Дедкова
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По словам хозяйки пса, этого можно было избежать, если бы ветработники были более внимательными.По словам хозяйки пса, этого можно было избежать, если бы ветработники были более внимательными.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Новозыбкова пожаловалась в соцсетях на халатность местных ветеринаров. По словам женщины, они допустили мучительную смерть ее любимца.

К заболевшему псу жительница Новозыбкова вызвала специалистов. Медработники приехали через четыре часа, осмотрели животное и поставили предварительный диагноз. Затем работники ветлечебницы сказали, что для выяснения причин болезни нужно дождаться специалистов-врачей.

Позже хозяйка собаки снова позвонила в ветлечебницу, но ей сказали, что все врачи на совещании и предложили дождаться следующего дня.

- Мы сделали все что могли, но мы не специалисты и лечить то, не знаем, что, не в силах, - пишет расстроенная горожанка. - Утром, картина была та же, собака просто лежала, дергалась и глаза были наполнены слезами...Утром, после нашего звонка, они просто приехали и усыпили животное, которое уже сутки мучалось...

По словам хозяйки пса, этого можно было избежать, если бы ветработники были более внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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