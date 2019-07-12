2019-07-12T16:29:57+03:00
Общество

В Брянске продают муниципальную баню №6

Еще две бани: № 8 и №10 предлагают взять в аренду
Елена РАКОВА
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Брянские власти решили распрощаться еще с одним объектом муниципального имущества. И выставили на продажу баню №6, которая находится в Фокинском районе на улице 2-я Аллея.

Также чиновники решили сдать в аренду еще две бани: №8 в Большом Полпине и №10 на улице Каховского в Бордовичах. Об этом сообщили на сайте Брянской городской администрации.

Кроме того, еще в пяти городских банях мэрия предлагает арендовать площади. Причем больше всего - 1745,1 квадратных метра - в бане №1 на улице Ульянова.

Подробную информацию о площади зданий, стоимости их продажи и размерах арендной платы можно узнать по телефону: 8 (4832) 40-25-15

ИСТОЧНИК KP.RU

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