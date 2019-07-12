В Брянске продают муниципальную баню №6
Брянские власти решили распрощаться еще с одним объектом муниципального имущества. И выставили на продажу баню №6, которая находится в Фокинском районе на улице 2-я Аллея.
Также чиновники решили сдать в аренду еще две бани: №8 в Большом Полпине и №10 на улице Каховского в Бордовичах. Об этом сообщили на сайте Брянской городской администрации.
Кроме того, еще в пяти городских банях мэрия предлагает арендовать площади. Причем больше всего - 1745,1 квадратных метра - в бане №1 на улице Ульянова.
Подробную информацию о площади зданий, стоимости их продажи и размерах арендной платы можно узнать по телефону: 8 (4832) 40-25-15
ИСТОЧНИК KP.RU