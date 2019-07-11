За справедливостью к депутату

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-11T11:05:29+03:00

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О том, как успешно в Брянске и области реализуются национальные проекты и воплощаются в жизнь решения Владимира Путина, все мы наслышаны из регулярно выпускаемых местными властями пресс-релизов. Но оценить реальную сторону жизни простых людей и постараться помочь в решении их проблем можно только встретившись с ними лицом к лицу. С такой целью брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин регулярно проводит личные приемы граждан в рамках ежемесячной региональной недели. И картина вырисовывается немного отличной от официальной.

Так, многодетная семья из Брянского района уже второй год бьется за право на жильё. Для получения сертификата им надо встать на учет по программе «Молодая семья», но чиновники бесконечно усложняют и откладывают эту, казалось бы, простую процедуру. А между тем у людей подходит возраст, после которого они потеряют положенный им по закону статус молодой семьи. На приеме многодетная мать рассказала, что у неё складывается ощущение, будто ответственные лица намеренно стараются развести волокиту подольше, чтобы потом отказать окончательно на законных основаниях.

В Новозыбкове попечительница инвалида I группы Александра Ладохина не может отвезти его на санаторно-курортное лечение. Бесплатную путевку выдают только инвалиду, но страдающий ДЦП мужчина без сопровождающего абсолютно беспомощен. Этот недуг не входит в перечень показаний для санаторно-курортного лечения вместе с сопровождающим, а своих денег на путевку у женщины нет. Но она знает, что ранее Борис Пайкин помог через Минздрав решить такую же точно проблему для брянских инвалидов-спинальников. После обращения депутата лицам, сопровождающим их в санаторий, тоже стали предоставлять бесплатные путевки. А пока идет очередная бюрократическая борьба с Минздравом, Фонд Бориса Пайкина уже оплатил билеты и долгожданную путевку в санаторий для Александра, где он сможет получить необходимое лечение и реабилитацию.

Побывали на приеме жители Бежицы. Их дом постоянно «пролетает» с капитальным ремонтом крыши. Сейчас он в графике на 2023-2025 годв, хотя кровля течет давно и невыносимо, а окрестные, даже более «молодые» дома под капремонт уже попали.

Земляки координатора навлинского отделения ЛДПР Анны Полониковой живут в деревянном доме 1929 года постройки. Износ здания составляет 65%, но администрация жилье ветхим признавать не торопится. В борьбе за права жителей Навли Анне необходима помощь депутата Госдумы.

Эти и другие обращения граждан на июльском личном приеме были выслушаны и приняты в работу Борисом Пайкиным и его помощниками. По некоторым из них составлены депутатские запросы, в ряде случаев оказать помощь и решить проблему удалось незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU