На набережной в Брянске заметили стаю собак

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-11T09:01:25+03:00

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На набережной в Брянске отдыхающие заметили стаю бездомных собак. Фотографии горожане опубликовали в социальных сетях.

- И как можно гулять вечером, стая больше 10 собак, - написал автор снимка.

К слову, стаю бездомных животных видели не только на набережной. Четвероногие свободно прогуливаются на площади Партизан и возле областной больницы.

Решить проблемы бродячих животных частично должен приют.

Напомним, на его строительство в этом году выделили около 24 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU