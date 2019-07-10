2019-07-10T11:27:20+03:00
Общество

В брянской школе на старом аэропорту начали строить второй этаж

Новое образовательное учреждение должно быть готово к лету следующего года
Мария Дедкова
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Работы идут по графику, уверяют в горадминистрации.Работы идут по графику, уверяют в горадминистрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в школе на старом аэропорту начали возводить второй этаж. Первый этаж продолжают обустраивать, сообщил подрядчик.

Также здесь заканчивают бетонировать чашу бассейна, обустраивать канализацию и водопровод.

- Работы идут по графику, - говорят в пресс-службе брянской мэрии. - Меньше, чем три месяца назад школа только поднялась из фундамента, сегодня на четвертой блок-секции уже идут работы по перекрытию второго этажа. Напомним, по контракту школа должна быть готова летом следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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