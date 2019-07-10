В брянской школе на старом аэропорту начали строить второй этаж

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-10T11:27:20+03:00

Работы идут по графику, уверяют в горадминистрации. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Новое образовательное учреждение должно быть готово к лету следующего года

Изменить размер текста: A A

В Брянске в школе на старом аэропорту начали возводить второй этаж. Первый этаж продолжают обустраивать, сообщил подрядчик.

Также здесь заканчивают бетонировать чашу бассейна, обустраивать канализацию и водопровод.

- Работы идут по графику, - говорят в пресс-службе брянской мэрии. - Меньше, чем три месяца назад школа только поднялась из фундамента, сегодня на четвертой блок-секции уже идут работы по перекрытию второго этажа. Напомним, по контракту школа должна быть готова летом следующего года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU