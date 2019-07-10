2019-07-10T11:00:42+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео загорающую в холод девушку

Автора ролика осудили в комментариях
Мария Дедкова
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Скриншот с видео vk.comСкриншот с видео vk.com
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На днях в соцсетях появилось видео, на котором девушка в холод загорает на подоконнике своей квартиры. Кадры выложила другая горожанка.

- Вот так в Брянске загорают, - подписала автор видеозапись.

Брянцы осудили автора. Никто так и не поняли, зачем ей потребовалось снимать девушку.

В комментариях горе-оператору посоветовали заняться своей личной жизнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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