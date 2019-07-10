В Брянске сняли на видео загорающую в холод девушку
Автора ролика осудили в комментариях
Скриншот с видео vk.com
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На днях в соцсетях появилось видео, на котором девушка в холод загорает на подоконнике своей квартиры. Кадры выложила другая горожанка.
- Вот так в Брянске загорают, - подписала автор видеозапись.
Брянцы осудили автора. Никто так и не поняли, зачем ей потребовалось снимать девушку.
В комментариях горе-оператору посоветовали заняться своей личной жизнью.
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ИСТОЧНИК KP.RU