2019-07-10T10:00:24+03:00
Общество

В Унече осудили автомобилиста за попытку подкупить полицейского

Теперь осужденный заплатит штраф в 20 тысяч рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Несостоявшегося взяткодателя привлекли к уголовной ответственности.Несостоявшегося взяткодателя привлекли к уголовной ответственности.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Унече осудили автомобилиста, попытавшегося дать взятку полицейскому.

В суде выяснили, что 4 апреля 50-летнего мужчину остановили сотрудники ДПС за нарушение правил остановки. В салоне служебной машины автомобилист попытался предложить полицейскому 1,5 тысячи рублей, чтобы правоохранитель отпустил его. Но, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, инспектор деньги не взял и сообщил о случившемся в отдел полиции.

Несостоявшегося взяткодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Фокино через суд потребовали отремонтировать протекающую крышу многоэтажки
При пожаре в Новозыбковском районе пострадал человек
Ремонт сквера у ДК имени Горького закончат к началу сентября
Житель Брянска попался на двойной краже шоколадок и кофе
В брянской школе на старом аэропорту начали строить второй этаж
В Брянске сняли на видео загорающую в холод девушку
Губернатор Александр Богомаз проинспектировал ход строительства школ и детских садов
В Путевке под колеса иномарки угодила 13-летняя девочка
Брянское промышленное предприятие стало первым получателем груза по новому шелковому пути
На площади в Белых Берегах строителей заставили переложить плитку
В Советском районе Брянска нашли гранату времен войны
Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговор по телефону