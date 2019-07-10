В Унече осудили автомобилиста за попытку подкупить полицейского
Теперь осужденный заплатит штраф в 20 тысяч рублей
Несостоявшегося взяткодателя привлекли к уголовной ответственности.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Унече осудили автомобилиста, попытавшегося дать взятку полицейскому.
В суде выяснили, что 4 апреля 50-летнего мужчину остановили сотрудники ДПС за нарушение правил остановки. В салоне служебной машины автомобилист попытался предложить полицейскому 1,5 тысячи рублей, чтобы правоохранитель отпустил его. Но, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, инспектор деньги не взял и сообщил о случившемся в отдел полиции.
Несостоявшегося взяткодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU