В Унече осудили автомобилиста за попытку подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-10T10:00:24+03:00

Теперь осужденный заплатит штраф в 20 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Унече осудили автомобилиста, попытавшегося дать взятку полицейскому.

В суде выяснили, что 4 апреля 50-летнего мужчину остановили сотрудники ДПС за нарушение правил остановки. В салоне служебной машины автомобилист попытался предложить полицейскому 1,5 тысячи рублей, чтобы правоохранитель отпустил его. Но, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, инспектор деньги не взял и сообщил о случившемся в отдел полиции.

Несостоявшегося взяткодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU