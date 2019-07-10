Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговор по телефону

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-10T09:31:39+03:00

Как говорит пассажирка, водитель общественного транспорта силой заставил ее выйти. Фото: vk.com, Татьяна Кузнецова

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Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговоры по телефону. По словам пассажирки, водитель общественного транспорта силой заставил девушку выйти.

Горожанка рассказала, что села на переднее сиденье и ей позвонили.

- Мы остановились и водитель стал на меня орать... в салоне не было мест, и я отказалась пересесть, - пишет в соцсетях девушка. - После отказа водитель стал бросать в меня деньги,посылать... Он дергал за руки,орал матом. Затем открыл дверь и выкинул из маршрутки...

В комментариях горожанке посетовали обратиться в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU