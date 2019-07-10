Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговор по телефону
Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговоры по телефону. По словам пассажирки, водитель общественного транспорта силой заставил девушку выйти.
Горожанка рассказала, что села на переднее сиденье и ей позвонили.
- Мы остановились и водитель стал на меня орать... в салоне не было мест, и я отказалась пересесть, - пишет в соцсетях девушка. - После отказа водитель стал бросать в меня деньги,посылать... Он дергал за руки,орал матом. Затем открыл дверь и выкинул из маршрутки...
В комментариях горожанке посетовали обратиться в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU