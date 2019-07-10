2019-07-10T09:31:39+03:00
Общество

Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговор по телефону

По словам девушки, водитель вел себя крайне агрессивно
Мария Дедкова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Как говорит пассажирка, водитель общественного транспорта силой заставил ее выйти. Фото: vk.com, Татьяна КузнецоваКак говорит пассажирка, водитель общественного транспорта силой заставил ее выйти. Фото: vk.com, Татьяна Кузнецова
Изменить размер текста:

Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговоры по телефону. По словам пассажирки, водитель общественного транспорта силой заставил девушку выйти.

Горожанка рассказала, что села на переднее сиденье и ей позвонили.

- Мы остановились и водитель стал на меня орать... в салоне не было мест, и я отказалась пересесть, - пишет в соцсетях девушка. - После отказа водитель стал бросать в меня деньги,посылать... Он дергал за руки,орал матом. Затем открыл дверь и выкинул из маршрутки...

В комментариях горожанке посетовали обратиться в правоохранительные органы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Фокино через суд потребовали отремонтировать протекающую крышу многоэтажки
При пожаре в Новозыбковском районе пострадал человек
Ремонт сквера у ДК имени Горького закончат к началу сентября
Житель Брянска попался на двойной краже шоколадок и кофе
В брянской школе на старом аэропорту начали строить второй этаж
В Брянске сняли на видео загорающую в холод девушку
Губернатор Александр Богомаз проинспектировал ход строительства школ и детских садов
В Путевке под колеса иномарки угодила 13-летняя девочка
Брянское промышленное предприятие стало первым получателем груза по новому шелковому пути
На площади в Белых Берегах строителей заставили переложить плитку
В Унече осудили автомобилиста за попытку подкупить полицейского
В Советском районе Брянска нашли гранату времен войны