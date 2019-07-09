Генеральный директор компании «Чистая планета» побывал на австрийском заводе по переработке полимерных отходов

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-09T17:21:12+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области в рамках реализации федеральной «реформы чистоты» продолжает внедрять раздельный сбор отходов, чтобы сократить количество мусора, который захоранивается на полигонах, и большую часть отправлять на переработку.

Генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников вернулся из Австрии, где во время рабочей поездки побывал на производстве по глубокой переработке полимерных отходов – упаковки из-под йогуртов, обертки, фантиков, некоторых видов пакетов:

- Цель поездки – приобретение оборудования по вторичной переработке полимеров. В России такого пока нет. Упаковку тетрапак нам приходится захоранивать на полигонах. Поэтому вместе с российскими коллегами-производителями комплектующих для оборудования, мы приехали на австрийский завод, чтобы посмотреть, как работает этот комплекс. Приятно удивили не только мощность производства, но и то, что на предприятии работают всего два человека – настолько все автоматизировано. Сейчас рассматриваем вопрос о приобретении импортного оборудования с использованием российских комплектующих, - рассказал Владимир Чашников.

Владимир Чашников (второй слева) приобрел в Австрии опыт по вторичной переработке полимеров.

ИСТОЧНИК KP.RU