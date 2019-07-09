2019-07-09T17:21:12+03:00
Общество

Генеральный директор компании «Чистая планета» побывал на австрийском заводе по переработке полимерных отходов

Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Австрийский завод занимается глубокой переработкой полимерных отходов.Австрийский завод занимается глубокой переработкой полимерных отходов.
Изменить размер текста:

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области в рамках реализации федеральной «реформы чистоты» продолжает внедрять раздельный сбор отходов, чтобы сократить количество мусора, который захоранивается на полигонах, и большую часть отправлять на переработку.

Генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников вернулся из Австрии, где во время рабочей поездки побывал на производстве по глубокой переработке полимерных отходов – упаковки из-под йогуртов, обертки, фантиков, некоторых видов пакетов:

- Цель поездки – приобретение оборудования по вторичной переработке полимеров. В России такого пока нет. Упаковку тетрапак нам приходится захоранивать на полигонах. Поэтому вместе с российскими коллегами-производителями комплектующих для оборудования, мы приехали на австрийский завод, чтобы посмотреть, как работает этот комплекс. Приятно удивили не только мощность производства, но и то, что на предприятии работают всего два человека – настолько все автоматизировано. Сейчас рассматриваем вопрос о приобретении импортного оборудования с использованием российских комплектующих, - рассказал Владимир Чашников.

Владимир Чашников (второй слева) приобрел в Австрии опыт по вторичной переработке полимеров.

Владимир Чашников (второй слева) приобрел в Австрии опыт по вторичной переработке полимеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянцев предупредили о пробках на улице Советской
Улицу Спартаковскую в Брянске отремонтируют до конца июля
В Трубчевск на фестиваль «Наше кино» приедут известные актеры
В Дятькове за смерть прохожей от наледи осудили замдиректора ТЦ
Сирота из Сельцо восемь лет добивался положенной по закону квартиры
Куда идут деньги за обращение с ТКО?
Брянцев пригласили посмотреть на лунное затмение
Жительницу Выгоничского района обвиняют в убийстве дальнего родственника
С начала года на дорогах Брянска погибли 10 человек
Стали известны имена лучших предпринимателей Брянской области
Брянский депутат Николай Валуев объяснил фотографию с убитым медведем
12 июля Брянский театр драмы закрывает сезон
В Брянской области эффективно распоряжаются лесами
Брянские оздоровительные лагеря могут стать круглогодичными