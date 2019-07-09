2019-07-09T15:48:57+03:00
Общество

Брянский депутат Николай Валуев объяснил фотографию с убитым медведем

По словам народного избранника, снимок сделали еще до его вступления в должность заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды
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Николай Валуев ответил, что никогда не скрывал своего пристрастия к охоте. Фото: instagram.comНиколай Валуев ответил, что никогда не скрывал своего пристрастия к охоте. Фото: instagram.com
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Депутату Государственной Думы от Брянской области Николаю Валуеву пришлось ответить на вопрос жительницы столицы, который она задала в сети. Москвичка поинтересовалась у народного избранника, почему первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды позирует с убитым медведем.

Николай Валуев ответил, что никогда не скрывал своего пристрастия к охоте, а снимок сделали еще до его вступления в должность.

- С битыми животными я уже давно не фотографируюсь, - пишет депутат. - Если Вас устроит это мое объяснение. Что я сделал для экологии и окружающей среды, Вы всегда можете посмотреть на сайте ГД...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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