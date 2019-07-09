Брянские оздоровительные лагеря могут стать круглогодичными

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-09T14:41:43+03:00

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Качество летнего отдыха брянских детей стало темой одного из дней региональной недели депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина. После того, как Борис Романович встретился с жителями городских дворов, где его фонд занимается установкой детских и спортивных площадок, парламентарий посетил СДЮСШОР по спортивной гимнастике и оздоровительный лагерь «Березка».

Подопечные директора спортшколы Юрия Шаменина не прекращают занятий даже в каникулы, иначе больших успехов в спорте не достичь. Летом здесь работает лагерь дневного пребывания: юные гимнасты и акробаты тренируются, посещают культурные мероприятия, выезжают в бассейн. Борис Пайкин осмотрел материально-техническую базу школы, пообщался с ребятами и тренерами, вспомнил свою спортивную юность.

В известном загородном оздоровительном лагере «Березка» этот день тоже выдался спортивным: здесь прошли соревнования в различных дисциплинах между отрядами. Борис Пайкин вручил дипломы отличившимся командам и отдельным спортсменам, прошелся по хозяйственным зданиям и спальным корпусам, пообщался с детьми и вожатыми в неформальной обстановке.

Директор «Березки» Игорь Тишин рассказал, что системы жизнеобеспечения лагеря поддерживаются в течение всего года, а возможность зарабатывать деньги есть только летом. В итоге полноценный летний отдых детям удается организовывать лишь за счет понимания необходимости таких трат у руководства завода «Брянский арсенал» и благодаря подвижничеству энтузиастов – персонала лагеря. А ведь детей сюда можно направлять на отдых круглый год: не только в летние, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. Тут им обеспечено полноценное питание и содержательный интересный досуг.

- Это достаточно здравая и обоснованная мысль, которую стоит поддержать на региональном уровне, - прокомментировал идею с круглогодичной работой лагеря Борис Пайкин. – В «Березке» мы увидели хорошую инфраструктуру, преданных своему делу педагогов, отлично организованный досуг. Но главное, я пообщался с детьми, и большинство из них приезжает сюда на протяжении нескольких лет подряд. Это лучший показатель востребованности лагеря, и уверен, даже в более короткие зимние или осенние каникулы «Березка» не будет иметь проблем с наполняемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU