2019-07-09T14:41:43+03:00
Политика

Брянские оздоровительные лагеря могут стать круглогодичными

Депутат Госдумы обсудил перспективы отдыха детей в «Березке»
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Борис Пайкин вручил дипломы отличившимся командам и отдельным спортсменам.Борис Пайкин вручил дипломы отличившимся командам и отдельным спортсменам.
Изменить размер текста:

Качество летнего отдыха брянских детей стало темой одного из дней региональной недели депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина. После того, как Борис Романович встретился с жителями городских дворов, где его фонд занимается установкой детских и спортивных площадок, парламентарий посетил СДЮСШОР по спортивной гимнастике и оздоровительный лагерь «Березка».

Подопечные директора спортшколы Юрия Шаменина не прекращают занятий даже в каникулы, иначе больших успехов в спорте не достичь. Летом здесь работает лагерь дневного пребывания: юные гимнасты и акробаты тренируются, посещают культурные мероприятия, выезжают в бассейн. Борис Пайкин осмотрел материально-техническую базу школы, пообщался с ребятами и тренерами, вспомнил свою спортивную юность.

В известном загородном оздоровительном лагере «Березка» этот день тоже выдался спортивным: здесь прошли соревнования в различных дисциплинах между отрядами. Борис Пайкин вручил дипломы отличившимся командам и отдельным спортсменам, прошелся по хозяйственным зданиям и спальным корпусам, пообщался с детьми и вожатыми в неформальной обстановке.

Директор «Березки» Игорь Тишин рассказал, что системы жизнеобеспечения лагеря поддерживаются в течение всего года, а возможность зарабатывать деньги есть только летом. В итоге полноценный летний отдых детям удается организовывать лишь за счет понимания необходимости таких трат у руководства завода «Брянский арсенал» и благодаря подвижничеству энтузиастов – персонала лагеря. А ведь детей сюда можно направлять на отдых круглый год: не только в летние, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. Тут им обеспечено полноценное питание и содержательный интересный досуг.

- Это достаточно здравая и обоснованная мысль, которую стоит поддержать на региональном уровне, - прокомментировал идею с круглогодичной работой лагеря Борис Пайкин. – В «Березке» мы увидели хорошую инфраструктуру, преданных своему делу педагогов, отлично организованный досуг. Но главное, я пообщался с детьми, и большинство из них приезжает сюда на протяжении нескольких лет подряд. Это лучший показатель востребованности лагеря, и уверен, даже в более короткие зимние или осенние каникулы «Березка» не будет иметь проблем с наполняемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 июля Брянский театр драмы закрывает сезон
В Брянской области эффективно распоряжаются лесами
В Брянске на директора управляющей компании завели уголовное дело за долги
В Брянске на Центральном пляже вновь проведут бои без правил
Незнакомец подменил почти 100 тысяч рублей сбережений брянской пенсионерки билетами "Банка приколов"
Семерых брянцев будут судить за кражу цемента с завода
Суражский чиновник заплатить за медлительность в работе
На улице Гомельской у детской спортшколы в Брянске появилось освещение
В Брянске водитель легковушки насмерть сбил 67-летнего пенсионера
День семьи, любви и верности
Под Брянском водитель легковушки погиб при столкновении с микроавтобусом
В Брянске нашли живым пропавшего 36-летнего мужчину
Бежицкий ЗАГС переедет в отремонтированный ДК БМЗ
В Брянской области семь животных заболели бешенством
В Брянске планируют открыть бургерную певца Тимати
Прокуратура: Стодольское озеро в Клинцах оказалось чистым
В Володарском районе Брянске завершают ремонт дорог
В Брянске прошел Толстовский бал
Будет вам и горка, будет и турник
За неделю в Брянске задержали 100 тонн молдавских яблок
Команда БМЗ стала пятикратным победителем «Лесного раздолья»
В Брянске прошел молодежный фестиваль «Лесное раздолье»