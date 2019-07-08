Прокуратура: Стодольское озеро в Клинцах оказалось чистым
К такому выводу пришло надзорное ведомство после проверки
Вода в водоеме отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.Фото: Елена РАКОВА
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В Клинцах природоохранная прокуратура провела проверку после жалоб местных жителей на чистоту Стодольского озера.
Специалисты отобрали пробы воды. Они показали, что вода в водоеме отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.
Фактов загрязнения озера не установили, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU