Прокуратура: Стодольское озеро в Клинцах оказалось чистым

СЕГОДНЯ 18:30 2019-07-08T18:30:06+03:00

Вода в водоеме отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Фото: Елена РАКОВА

К такому выводу пришло надзорное ведомство после проверки

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В Клинцах природоохранная прокуратура провела проверку после жалоб местных жителей на чистоту Стодольского озера.

Специалисты отобрали пробы воды. Они показали, что вода в водоеме отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

Фактов загрязнения озера не установили, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU