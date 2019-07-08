В Брянске прошел Толстовский бал
На праздник приехали пары из Орла и Калуги
Брянцы провели мастер-класс по бальному танцу, приглашая желающих станцевать с ними.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске прошел третий Толстовский бал. Его организовывают ко Дню семьи, любви и верности. Участниками праздника стали танцоры из Брянска, Орла и Калуги.
Брянцы провели мастер-класс по бальному танцу, приглашая желающих станцевать с ними.
Во время бала звучала музыка в исполнении Брянского городского духового оркестра. У фонтана читали стихи Алексея Толстого.
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ИСТОЧНИК KP.RU